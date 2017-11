„Bin Lehrer mit Leib und Seele“

Für 194 Kinder der Volksschule Nenzing ist Michael Fattor „der Herr Direktor". Im Interview erzählt er über Herausforderungen und Freude seiner Arbeit.

„VN“-Heimat: Wie haben Sie sich in Nenzing eingelebt?

Michael Fattor: Sehr gut. Ich erlebe hier ein tolles, sehr engagiertes Lehrerteam, das einen modernen Unterricht anbietet. Auch die Kooperation unter den Lehrerinnen und Lehrern funktioniert bestens, das Team arbeitet eng zusammen. Ich bin zwar erst seit Herbst an dieser Schule tätig, bin aber schon sehr heimisch geworden. Die Tatsache, dass ich sowohl an Groß-, als auch an Kleinschulen tätig war, ist für meine neue Aufgabe sehr hilfreich.