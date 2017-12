„Bin glücklich, dass ich noch da sein darf“

Evelyn Flatz (47) überlebte Brustkrebs. Seither lebt sie viel intensiver. „Jeder Moment zählt.“

Der Tod machte ihr keine Angst

Das Schlimmste für die alleinerziehende Zweifach-Mutter war nicht der Gedanke an den Tod. „Der Tod hat mir nie Angst gemacht. Denn seit Kindheitstagen an habe ich die Gewissheit in mir, dass wir Menschen wiedergeboren werden.“ Das Schlimmste war für sie die Sorge, die Kinder verlassen zu müssen. „Der Gedanke, dass sie ohne Mutter groß werden, tat mir unheimlich weh.“ Bevor sie sich operieren und die rechte Brust abnehmen ließ, nahm die leidenschaftliche Tänzerin noch an drei öffentlichen Flamenco-Aufführungen teil, für die sie ein Jahr geprobt hatte. Die Halbspanierin tanzte wie noch nie, so als ob es ihr letzter Tanz wäre. „Jede Körperzelle vibrierte, jede Zelle tanzte. Mein Körper feierte 43 Jahre.“ Danach ging sie „gelassen“ und mit sich im Reinen ins Spital. „Ich dachte mir: ,Was auch kommt, ich bin bereit, bereit für einen schwierigen Weg, bereit zum Sterben oder bereit, völlig neu anzufangen.‘“ Die schwerkranke Frau kämpfte nicht gegen die Krankheit, Evelyn akzeptierte sie vielmehr. „Ich nahm mein Schicksal an und wurde weich wie Wasser.“ Die OP war erfolgreich, der Befund gut. Der Krebs hatte glücklicherweise noch nicht gestreut. Deshalb musste sich Eveyln keiner Chemotherapie oder Bestrahlung unterziehen, sondern „nur“ einer Antihormontherapie. Diese hatte aber so massive Nebenwirkungen, dass die Lustenauerin entschied, Gebärmutter und Eierstöcke entfernen zu lassen. „Es war der richtige Schritt“, sagt Evelyn, obwohl sie danach vorübergehend in ein Loch fiel.