Bim-Unfall in Wien – Baby trotz Notkaiserschnitt gestorben

Die Schwangere war am Donnerstag vor eine Strassenbahn-Garnitur gelaufen

Nach dem schrecklichen Bim-Unfall in Wien-Simmering, bei dem am Donnerstagnachmittag eine 33-jährige Schwangere getötet worden ist, haben die Mediziner in der Nacht auf Freitag den Kampf um das Leben des Babys verloren, das durch einen Notkaiserschnitt zur Welt gebracht worden war. Laut KAV ist das neonatologische Team, das bis zuletzt gehofft hatte, tief betroffen.