Österreichs größter Lebensmittelhändler Billa war 2017 weiter auf Expansionskurs. 31 neue Filialen hat die Rewe-Tochter im vergangenen Jahr eröffnet, 48 Geschäfte wurden umgebaut. Insgesamt gibt es nun 1.069 Shops, in denen 19.650 Menschen arbeiten. 580 Beschäftigte wurden neu angestellt.

Erneut stark zugelegt – um 40 Prozent – hat der Billa-Online-Shop. “Wir liefern persönlich online bestellte Produkte an jede Postleitzahl in Österreich. Das macht kein anderer Lebensmitteleinzelhändler”, teilte Billa-Vorstandssprecher Robert Nagele am Mittwoch mit. Das Online-Geschäft ist bei allen Einzelhändlern stark im Wachstum, jedoch noch von niedrigem Niveau. Der Rewe-Konzern macht früheren Angaben zufolge quer über alle Handelsschienen einen E-Commerce-Umsatz von gerade einmal 30 Mio. Euro – bei einem Gesamtumsatz von zuletzt 8,4 Mrd. Euro.