Bill Gates macht Tochter Geschenk für 16 Mio. Dollar

Pferdeverrückte Mädchen werden grün vor Neid: Der Microsoft-Gründer lässt gleich eine ganze Ranch springen.

Großes Vermögen – große Geschenke

Beim zweitreichsten Menschen der Welt sieht die Sache schon anders aus: Microsoft-Milliardär Bill Gates hat seiner Tochter Jennifer jetzt nicht nur ein Pferd gekauft – sondern gleich eine ganze Pferderanch. 16 Mio. Dollar – also etwa 13,3 Mio. Euro – hat der so generöse wie vermögende Vater in sein Geschenk investiert. Allerdings nicht zu ihrem Geburtstag, sondern aufgrund ihres Uni-Abschlusses. Und anders als bei normalen Töchtern ist für Jennifer das Reiten auch nicht nur fixe Idee: Sie ist bereits jetzt eine der besten Springreiterinnen in den USA.