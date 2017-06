Bill Cosby verzichtete auf Aussage im Strafprozess

Ein Urteil könnte bereits am Dienstag vorliegen - © APA (AFP)

US-Schauspieler Bill Cosby hat auf eine Aussage in seinem Strafprozess wegen sexueller Nötigung verzichtet. Die zwölf Geschworenen könnten nach den Schlussplädoyers noch am Montag (Ortszeit) ihre Beratungen über die mögliche Schuld oder Unschuld des 79-Jährigen beginnen, berichtete der “Philadelphia Inquirer”. Ein Urteil könnte damit schon am Dienstag oder in den kommenden Tagen fallen.