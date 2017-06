Bill Cosby erscheint mit zwei Entertainern beim Strafprozess

In vergangenen Tagen war Cosby bereits mit ehemaligen Schauspieler-Kollegen und anderen Weggefährten seiner Karriere am Gericht erschienen. In dem am Montag eröffneten Prozess könnte kommende Woche ein Urteil fallen.

Offenbar versucht der in Ungnade gefallene Cosby, sein Image durch die wechselnden Begleiter etwas zu richten. Am Montag erschien er mit Keisha Knight Pulliam, die in der “Bill Cosby Show” seine fiktive Tochter Rudy spielte. Am Dienstag kamen dem TV-Sender NBC zufolge mehrere Männer, mit denen Cosby einst an der Temple University Basketball spielte – der Universität, an der Cosby auch die heutige Klägerin Andrea Constand kennenlernte, die ihm sexuelle Nötigung vorwirft. Mittwoch wurde Cosby von Sheila Frazier begleitet, die mit Cosby im Film “Das verrückte California Hotel” von 1978 spielte.

Am Donnerstag tauchten im Prozess Aussagen Cosbys aus dem Jahr 2005 auf, die er seinerzeit gegenüber der Polizei machte. Er habe “niemals wach oder im Schlaf” Sex mit Constand gehabt, sagte er damals über besagten Abend im Jänner 2004, wie der “Philadelphia Inquirer” berichtete. Cosby bestreitet die Vorwürfe, für die ihm bei im Fall eines Schuldspruchs mehrere Jahre Haft drohen.

(APA/dpa)