Bildungsvererbung in Österreich nimmt nur langsam ab

Grundsätzlich sei in Österreich eine Verbesserung des Bildungsniveaus zu beobachten, gab sich Pesendorfer optimistisch. So sei etwa der Anteil der 25- bis 34-Jährigen, die maximal die Pflichtschule abschließen, seit den 1980ern von damals 40 auf heute unter 20 Prozent gesunken – eine wichtige Verbesserung, immerhin sei die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden, in dieser Gruppe besonders groß.

Allerdings sei es noch immer “schwer, den Bildungsstatus der Eltern zu überwinden”: So haben unter den 18- bis 20-jährigen Maturanten des Jahrgangs 2014/15 rund 31 Prozent zumindest ein Elternteil mit akademischem Titel, aber nur knapp vier Prozent Eltern mit Pflichtschulabschluss. Das unterscheidet sich deutlich von der Verteilung unter allen 18- bis 20-Jährigen (13 Prozent der Eltern mit Pflichtschul-, 17 Prozent mit Hochschulabschluss). Bei den Burschen sei der Weg zur Matura noch einmal stärker von der Herkunft geprägt, wie Regina Radinger von der Direktion Bevölkerung betonte. 51 Prozent (AHS) bzw. 22 Prozent (berufsbildende höhere Schulen/BHS) der männlichen Maturanten haben Akademikereltern, unter Mädchen sind es 42 bzw. 16 Prozent. Die Herkunft entscheide dann in der Folge auch, wer an eine öffentliche Uni gehe (44 Prozent Akademikerkinder) und wer an eine Fachhochschule/FH (32 Prozent Akademikerkinder).

Ganz konkrete Einblicke in jede einzelne der rund 6.000 Schulen Österreichs bietet unterdessen ein neues Tool, das die Statistik Austria neuerdings unter dem Link anbietet. Die interaktive Karte zeigt, wie viele Klassen und Schüler es an einem Standort gibt und aus welchem Einzugsgebiet seine Schüler kommen. Für Eltern und Schüler besonders interessant ist die Möglichkeit, sich die Übertritte nach der 4. bzw. 8. Schulstufe anzuschauen. Sprich: Es kann nachvollzogen werden, an welche Gymnasien oder Neuen Mittelschulen (NMS) die Kinder nach der Volksschule wechseln oder wie ihre Bildungskarriere nach der vierten Klasse NMS oder AHS-Unterstufe weitergeht.

Laut Pesendorfer sind diese Daten vor allem für die Standortplanung neuer Schulen interessant. Auch Radinger betonte, dass das Tool nicht als Bewertung der Schulen gedacht sei. Immerhin lieferten die Daten nur eine “Punktaufnahme” und ob Kinder nach der Volksschule in eine AHS oder NMS wechselten, sei eher eine Standort- als Qualitätsfrage. Während in manchen Regionen alle Absolventen der Volksschule geschlossen an eine andere Schule wechseln, könnten in der Stadt die Kinder einer 4. Klasse Volksschule danach auch in 25 verschiedenen Schulen landen.

(APA)