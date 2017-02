Bildungshäuser in Vorarlberg bieten vielfältiges Angebot

Musik- und Tanz-Workshop im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast in Götzis. - © VN/Hartinger

Das Land ist bestrebt, in Vorarlberg ein gut entwickeltes, in allen Landesteilen leicht zugängliches und finanziell leistbares Aus- und Weiterbildungsangebot für Erwachsene sicherzustellen. Starke Partner dabei sind die Bildungshäuser in Batschuns, St. Arbogast und Bezau, die allen Interessierten Jahr für Jahr ein hochwertiges Programmangebot unterbreiten. Heuer werden die drei Bildungshäuser bei der Durchführung der wertvollen bildungspolitischen Arbeit vom Land mit insgesamt 210.000 Euro unterstützt.