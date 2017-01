Feldkirch. (bra) Das hört sich jetzt nicht so wahnsinnig spannend an. Kommt einem jedoch der 43-jährige eintausend Volt Mann mit sprudelndem Tatendrang, offenem Blick und festem Händedruck entgegen, merkt man, dass er für halbe Sachen nicht zu haben ist. Ganz oder gar nicht lautet sein Credo. Und ganz heißt mehr als hundert Prozent. Was treibt ihn derart an? „Ich bin von der Sinnhaftigkeit meiner Arbeit überzeugt. Wissen ist Macht und Bildung macht stark.“

Das Beste geben

Draußen in den Betrieben berät Christian Pellini Beschäftigte mit arbeitsrechtlichen oder persönlichen Problemen oder erledigt ihnen den Steuerausgleich. In Schulen informiert er junge Menschen über Arbeitsverträge und erfolgreiche Vorstellungsgespräche. Er leitet außerdem die zweijährige Gewerkschaftsschule für Personalvertreter und Betriebsräte. Mit den Absolventen fährt er in einigen Tagen nach Georgien. „Ich möchte immer über den Tellerrand hinausschauen.“

Sein Herz schlägt am rechten Fleck

Christian Pellini absolvierte eine Lehre als Bierbrauer und Mälzer. Mit 19 wurde er zum Betriebsrat gewählt. Das heißt schon was. Wie ein roter Faden ziehen sich Verantwortungsgefühl und Hilfe für Menschen in Not durch sein Leben. Ungebrochen bis heute. Er hat sich immer auch ehrenamtlich engagiert, bei der Feuerwehr, bei den Pfadfindern, beim Roten Kreuz, als Zunftmeister bei der Bludenzer Fasnacht, bei entwicklungspolitischen Projekten in Sri Lanka und in dem Senegal. Allein dieses Jahr überbringt er Verbandsmaterial für Leprakranke in Afrika und Fußbälle für Waisenkinder in Sri Lanka.

Abrocken in der Freizeit

Zwei Dinge müssen noch erwähnt werden. Was ihn unverkennbar macht, ist das Piercing im linken Wangenknochen. Das hat sonst niemand. Entspannen kann sich Christian Pellini beim wöchentlichen Fußball und mit der deutschen Rockband „Rammstein“: „Mein Herz brennt …“

Christian Pellini

geboren 1973

Tätigkeit: Landesbildungssekretär des ÖGB Vorarlberg

Familie: in einer Beziehung, eine Tochter – Anna

Hobbys: Motorrad fahren

Motto: if you can dream it, you can do it