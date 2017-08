Bildstein/Hussl vor 49er-Schlusstag mit EM-Medaillenchance

Die österreichischen 49er-Segler Benjamin Bildstein/David Hussl liegen bei der EM vor Kiel in Schlagdistanz zu den Medaillenrängen. Nach den Wettfahrtsrängen fünf, acht und neun am Donnerstag rangiert das Duo vor dem entscheidenden Medal Race am Freitag (14.00 Uhr) weiter an sechster Stelle. Der Rückstand auf Rang drei beträgt lediglich 3,5 Zähler.

"Für morgen ist viel Wind vorhergesagt. Für uns ist alles drin", meinte Vorschoter Hussl. Dabei hatte die Paarung vor der EM verletzungsbedingt seit Mai keine Wettkämpfe bestritten. "Dass sie morgen um eine Medaille mitfahren können, ist ein großer Erfolg", meinte auch OeSV-Sportdirektor Georg Fundak. Die Leistung verdiene vor allem in Anbetracht der langen Pause Anerkennung. Der Olympia-Dritte Thomas Zajac und Barbara Matz verpassten im Nacra 17 mit ihrem neuen Foiling-Boot das Medal Race der besten Zehn. "Es hat uns einfach die Vorbereitung am neuen Boot gefehlt", erklärte Zajac den 14. Zwischenrang. Seine frühere Partnerin Tanja Frank, mit der er 2016 in Rio Olympia-Bronze geholt hatte, lag mit Lorena Abicht vor dem Schlusstag im 49er FX auf Rang 30. (APA)