Deutscher Ex-Kanzler Helmut Kohl (87) gestorben.

Kohls Anwalt Stephan Holthoff-Pförtner bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag den Tod des Altkanzlers. Auch der frühere “Bild”-Chefredakteur Kai Diekmann meldete über Twitter den Tod Kohls. Diekmann gilt als enger Freund der Familie.

Kohl war von 1973 bis 1998 CDU-Vorsitzender und gilt als Vater der deutschen Einheit, die in seine Kanzlerschaft fiel. In seiner Amtszeit wurde zudem die Einführung des Euro beschlossen. Seit einem schweren Sturz 2008 war Kohl an den Rollstuhl gefesselt.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) haben sich betroffen vom Ableben Kohls gezeigt. Wortgleich bezeichneten die beiden ihn am Freitag in Aussendungen als “großen Europäer” und “Staatsmann”. Kurz wies darauf hin, dass Kohl auch “maßgeblich den österreichischen EU-Beitritt unterstützt” habe.

Der Bundespräsident erinnerte daran, dass Kohl am Schlachtfeld von Verdun “Hand in Hand” mit dem französischen Präsidenten Francois Mitterrand der Kriegstoten gedachte “und dass er die Einführung des Euro in Deutschland durchsetzte”. “Sein staatsmännisches Geschick zeigte Kohl, als er die Chance ergriff und die Wiedervereinigung Deutschlands erreichte.” Kohl habe “über Jahrzehnte die europäische Politik geprägt und vorgedacht”, betonte Kurz. Er sei “Architekt der Wiedervereinigung Deutschlands und Europas” gewesen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich tief betroffen vom Tod des früheren deutschen Bundeskanzlers gezeigt. “Helmut Kohl war ein großer Europäer und ein sehr guter Freund”, teilte Juncker am Freitagabend mit. “Ohne Helmut Kohl gäbe es den Euro nicht.”

“Nur drei Menschen, Jean Monnet, Jacques Delors und Helmut Kohl haben für ihre Verdienste für die europäische Zusammenarbeit die Ehrenbürgerschaft Europas erhalten”, teilte der frühere luxemburgische Ministerpräsident Juncker mit. Das mache den Verlust umso größer – politisch wie menschlich. “In Gedenken an Helmut Kohl habe ich deshalb die Europaflaggen vor den europäischen Institutionen auf Halbmast setzen lassen”, teilte der Kommissionspräsident mit.

Auch Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) würdigte Kohl. “Er war ein großer Staatsmann, ein großer deutscher Politiker und vor allem ein großer Europäer, der sehr viel dafür getan hat, dass nicht nur die Deutsche Einheit gekommen ist, sondern auch dass Europa zusammengewachsen ist.” Das sei Kohls großes Vermächtnis, erklärte Gabriel. “Es ist ein wirklich großer Deutscher gestorben.”

Der frühere US-Präsident George Bush senior hat den verstorbenen deutschen Altkanzler Kohl als “einen der größten Staatenlenker von Nachkriegs-Europa” gewürdigt. Bush bezeichnete Kohl in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung als einen “wahren Freund der Freiheit”, der sein Leben der Aufgabe gewidmet habe, die demokratischen Institutionen in seinem Heimatland und anderswo zu stärken.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Nachricht vom Tod ihres Vorgängers während einer Reise nach Rom erreicht. Die Kanzlerin änderte ihr Besuchsprogramm. Sie wollte sich am Freitagabend in der Residenz der deutschen Botschafterin öffentlich äußern. Merkel ist für eine Privataudienz bei Papst Franziskus an diesem Samstag nach Rom geflogen.

(APA/ag./dpa)