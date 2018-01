Bilanz 2017: Vorarlberger Feuerwehr eilte zu 4798 Einsätzen

©Goetzis am 22.6.2017 Brand Bauernhof Vollbrand, Einsatzleiter Kdt. Goetzis Rainer Buesel Ein Bauernhof im Goetzner Ried steht seit ungefaehr 14.00 Uhr in Vollbrand. Vier Feuerwehren sind im Einsatz. Sieben Menschen waren am Bauernhof, sie blieben alle unverletzt und werden vom Roten Kreuz betreut. Die Brandursache ist noch unbekannt, das Feuer duerfte im Wohngebaeude ausgebrochen sein Im Einsatz sind die Feuerwehren Goetzis, Hohenems, Maeder, Rankweil und Altach - die L190 ist im Bereich des Bauernhofs fuer die Loescharbeiten gesperrt, es kommt zu Verkehrsberhinderungen.