Vom Einsteiger bis zum durchtrainierten PRO finden Biker in diesem Guide Touren aller Schwierigkeitsgrade. Die erfahrenen Biker Alexander Sonderegger (www.tourenspuren.at), Julius Moosbrugger (www.xitrail.com) und Werner Sandholzer, der führende Autor an Bike-Literatur im Dreiländereck (Bike Guides AT, FL, CH), stellen dem Leser ihr Wissen rund ums MTB nützlich und übersichtlich zur Verfügung. Sowohl einfache Panorama-Touren, als auch Gipfelerlebnisse (Bike & Hike) und interessante Trails werden in diesem Buch vorgestellt. Ein absolutes Standardwerk für jeden Biker.

Für 24 Euro ist der “Bike Guide” bei der Buchhandlung Das BUCH zu erhalten – im Messepark Dornbirn oder portofrei per Online-Bestellung! Die Ware wird werktags innerhalb von 24 Stunden zum Versand gebracht.

