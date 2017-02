Big Band Walgau begeisterte

Dieses Jahr stand unter dem Motto „Quirlig, odr?!“ und dabei wurden Jazzkompositionen aus Vorarlberg in den Mittelpunkt gestellt. „Einerseits eröffnet die Konzentration auf Jazzkomponisten verschiedener Generationen aus Vorarlberg ein sehr breites und lebendiges Spektrum, andererseits ist die musikalische Szene im Ländle so vital, dass ihre Vielfältigkeit mit einem einzigen Schwerpunktprogramm kaum erfasst werden kann“, erläutert der engagierte Leiter der Big Band Walgau.

Neues Konzept

Darum denkt die Big Band auch bereits daran, eine Reihe im Zweijahresrhythmus aus dieser Idee zu machen. Doch vorerst gab es am vergangenen Freitag Abend eine Kostprobe verschiedener Vorarlberger Jazzkomponisten wie etwa Gerold Amann oder Werner Gorbach. Zur Einstimmung gab es jedoch zunächst einige Kostproben des Nachwuchses, nämlich dem „Jazzdesaster“. Und auch die jungen Musiker, die meisten davon sind zwischen 13 und 18 Jahren, verstanden das Publikum bestens zu unterhalten.

Einzigartig

Nachdem diese die Bühne der Schrunser Kulturbühne verlassen hatten, nahmen die die Mitglieder der Big Band Formation Walgau ihren Plätze ein und gleich nach dem ersten Stück führte Alex Sutter die Gäste mit einer netten Moderation durch den Abend, der das Publikum nicht nur durch das hohe Niveau an musikalischem Können begeisterte, sondern auch durch die vielen verschiedenen kleinen Soloeinlagen, ihre groovigen Töne und dem Funk, der das besondere Flair des Konzertes ausmachte. Das Ambiente der Kulturbühne trug zudem noch dazu bei, dass man sich in der Zeit zurückversetzt fühlte und zahlreiche Besucher genossen den stimmigen Abend, den die Big Band Walgau mit ihrem gelungenen Konzert an diesem Abend kreiert hatte.