Bieterfrist für Air Berlin endet

Stichtag für Interessenten - © APA (dpa)

Am Freitag um 14 Uhr endet die Frist für Angebote zur Übernahme der Insolventen deutschen Fluglinie Air Berlin und ihrer Österreich-Tochter Niki. Bis zur Entscheidung über die Zukunft der Airline wird es aber noch dauern, denn diese soll nun erst am 25. September – am Tag nach der Bundestagswahl in Deutschland fallen. Dafür gab es am Freitagvormittag harsche Kritik der Gewerkschaft Verdi.