Bierproduktion in EU 2016 auf 39 Milliarden Liter gestiegen

Österreich produzierte 907 Millionen Liter Bier - © APA (dpa)

Die Bierproduktion ist im Vorjahr in der EU auf 39 Milliarden Liter gestiegen. Das waren 400 Millionen Liter mehr als 2015, heißt es in neuesten Daten von Eurostat vom Freitag zum “Happy Beer Day”. Nach Ländern gereiht rangiert Deutschland bei der Biererzeugung mit 8,31 Milliarden Liter klar an der Spitze, Österreich liegt mit 907 Millionen Litern unter der Milliardengrenze.