Bierlein Interims-Präsidentin des VfGH

Der Verfassungsgerichtshof hat seit Montag seine erste Präsidentin - zumindest zunächst einmal aber nur eine interimistische. Vizepräsidentin Brigitte Bierlein vertritt den mit Jahresende in die Pension gewechselten Präsidenten Gerhart Holzinger. Wer ihm nachfolgt, steht noch nicht fest, sein und zwei weitere freiwerdende Posten sollen erst kommende Woche ausgeschrieben werden.

Der VfGH wird jedenfalls weiterhin reibungslos funktionieren und beschlussfähig sein. Für die beiden Verfassungsrichter springen in der Session Ersatzmitglieder ein. Sollte noch kein neuer Präsident ernannt sein, wird Vizepräsidentin Bierlein den Vorsitz in den Beratungen und Verhandlungen führen.

Bierlein setzt allerdings auf eine rasche Regelung der Nachfolge: “Ich hoffe, dass die frei gewordenen Stellen bis zum Beginn der nächsten Session besetzt sein werden”, sagte sie in einer Aussendung. Denn der VfGH sei aktuell mit einem Höchststand an Beschwerden konfrontiert. Dies liege einerseits an der behördlichen Aufarbeitung der großen Migrationsbewegung 2015/16 und andererseits an einer sehr hohen Anzahl von Fällen aus dem Bereich des Glücksspielrechts.