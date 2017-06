Bier, Shisha und Sex: Berliner Polizisten feiern in Hamburg

Wie bz-berlin.de berichtete, fand die Party der Polizeibeamten im Hof ihrer Container-Unterkünfte in Hamburg statt. Auf den Tischen standen jede Menge Bierflaschen und es wurde Shisha geraucht. Fotos zeigen die ausgelassene Stimmung der Polizisten, nebenan werden Stühle zu einem Haufen gestappelt.

Sex im freien

Angeblich sollen Wachschützen ebenfalls beobachtet haben, wie zwei Polizeibeamte in aller Öffentlichkeit Sex an einem Zaun gehabt haben sollen. Außerdem sollen einige Polizisten nebeneinander an einen Zaun uriniert haben. Zu noch späterer Stunde soll eine Beamte nur im Bademantel und einer Waffe in der Hand auf dem Tisch getanzt haben.

“Man habe sich gelangweilt”

Schlussendlich erfuhren Vorgetzte der Berliner Polizisten von den Vorfällen und das Einsatzführungskommando Hamburg brach den Einsatz frühezitig am Montag ab. Die Party-Polizisten gaben zur Entschuldigung, dass es „keine Fernseher und kein Freizeitangebot“ gegeben habe. Man habe zwischen den Einsätzen „aufeinander gehockt“ und sich „gelangweilt“. Innerhalb der Berliner Behörde spricht man jedoch von einem „Führungsproblem“.