Bier-Kleingebinde-Zwist in Vorarlberg: Spar einigt sich mit Fohrenburger!

Wie der Marketingleiter der Fohrenburger Brauerei Thomas Theurer auf VOL.AT-Anfrage bestätigt, gibt es die beliebten Kleingebinde wieder in den Spar-Supermärkten. “Wir sind ab sofort wieder in den Regalen und für jeden erhältlich”, sagt Theurer. Stillschweigen herrscht von beiden Seiten in Bezug auf die Einigung. Keine Erfolgsmeldung gibt es hingegen bei den Verhandlungen mit der Brauerei Mohren und Frastanzer zu vermelden.

Keine Einigung mit anderen Ländle-Brauereien

Während sich Fohrenburger mit Spar einigen konnte, führt Mohrenbräu weiterhin intensive Verhandlungen um die Preiserhöhungen. “Leider ist die Situation immer noch unverändert”, erklärt Mohrenbrauerei-Vertriebsleiter Reinhard Hämmerle.

Michelini: “Geht nur noch um den längeren Atem”

Klare Worte findet Geschäftsführer Kurt Michelini von der Frastanzer Brauerei: “Es geht nicht mehr um die eigentliche Sache, sondern nur noch darum, wer den längeren Atmen hat”. Denn auch für die Brauerei Frastanzer gibt es bei den Verhandlungen mit Spar keine Veränderungen.