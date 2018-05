Bienenfreundlicher Kreisverkehr am Götzner Ortsanfang

Die Marktgemeinde Götzis möchte auch den öffentlichen Raum naturnah gestalten und so wurde der Kreisverkehr am Ortsanfang in den vergangenen Wochen zu einer großen Blumenwiese umgebaut.

Götzis Wie schon der Kreisverkehr am Kobel wurde nun auch der zweite Kreisel an der Götzner Einfahrt umgebaut und dieser Tage wird die Blumenwiese angesät. In weiterer Folge wächst hier dann eine bienenfreundliche Wildblumenwiese mit etwa 50 verschiedenen heimischen Pflanzenarten. Die Arbeiten wurden fast komplett in Eigenleistung von den Mitarbeitern des Götzner Bauhofs erledigt. MIMA