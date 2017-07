Bienenfreunde trafen sich in der Cashpoint Arena

Altach. (mima) Trotz nassem Wetter und teilweise Regenschauer war der Bienenmarkt auch in diesem Jahr wieder Anziehungspunkt für Bienenfreunde aus Nah und Fern.

Imkergeräte, Bienenprodukte und vieles mehr

Im Anschluss an die Begrüßungsworte von Bienenzuchtvereins-Obmann Arno Halbeisen lud Pfarrer Walter Schwab zum gemeinsamen Gottesdienst mit musikalischer Umrahmung. Anschließend folgte der traditionelle Frühschoppen mit den Rheintalern und die überdachte Zuschauerterrasse der Altacher Fussballarena war trotz der nassen Witterung sehr gut gefüllt. Im umliegenden Gelände konnten die Bienenfreunde an den verschiedenen Ständen diverse Imkergeräte, Bienenprodukte und Reinzuchtköniginnen erwerben. Ein weiterer großer Stand bot dazu zahlreiches Infomaterial über bienenfreundliche Pflanzen und Sträucher, welche gleichzeitig auch vor Ort gekauft werden konnten. Nicht fehlen durfte auch in diesem Jahr wieder der Obst- und Gartenbauverein Altach, welcher wieder mit einer Schaubrennerei vertreten war und die Besucher konnten dazu die Köstlichkeiten auch gleich verkosten. Auch wenn das Wetter in diesem Jahr nicht ganz mitspielte, war der 29. Vorarlberger Bienenmarkt in Altach wieder ein voller Erfolg und alle freuen sich nun auf das runde Jubiläum im kommenden Jahr.