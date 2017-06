Bienenfest im Streu-Ried

Lustenau. Am Pfingstmontag war es wieder soweit, die Bienenzüchter luden zum Bienenfest ins idyllische Streu-Ried. Fernab vom Straßenverkehr gab es allerlei Wissenswertes über die Bienen zu erfahren und es wurden Blumenpflanzen zu günstigen Preisen abgegeben, um die Besucher zu animieren, ihre Gärten „bienenfreundlich“ zu gestalten. In einem kleinen Schaukasten konnten die nützlichen Insekten hautnah beobachtet werden, vor allem für die Kinder ein spannendes Erlebnis. Bei Speis und Trank verweilten die Gäste gerne auf dem gemütlichen Riedplatz. Stefan Vogel, Obmann der Bienenzüchter freute sich über die zahlreichen Besucher, die zum 7. Bienenfest ins Ried gepilgert waren.

Erhalt der Pflanzenvielfalt in der Gemeinde

In Lustenau betreuen ca. 45 aktive Imker 200 Völker und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Pflanzenvielfalt. Das einzigartige Wesen der Biene und die spannende Rollenverteilung innerhalb eines Bienenvolkes zu erforschen ist für Jung und Alt ein faszinierendes Erlebnis. Am Stand mit Bienenpflanzen deckten sich Gartenfreunde mit geeigneten Blumentrieben ein und können so im eigenen Garten eine kleine Oase für die Insekten einrichten, deren Lebensraum immer weniger wird und deren Gefährdung zu verhindern ein großes Anliegen für uns alle sein sollte.

Führungen für Schulen

Am 06. und 07. Juni 2017 ist die Ausstellung für die Volksschulen Lustenaus geöffnet. Bei einem Spaziergang ins Ried können die Kinder die Welt der Bienen hautnah erleben.