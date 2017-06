Biene kam durchs Autofenster - © APA

Eine Biene scheint schuld an einem Verkehrsunfall in Eisenstadt am Dienstagvormittag zu sein. Laut Landespolizeidirektion Burgenland war eine 42-jährige Frau mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, als sie versucht hatte, eine Biene in ihrem Auto zu verscheuchen. Bei dem Unfall wurde der 74-jährige Lenker des anderen Wagens verletzt.