Die Freude bei Kerschbaumer, Kollegen und Betreuern war groß - © APA (dpa)

ÖFB-Legionär Konstantin Kerschbaumer hat Arminia Bielefeld in der neunten Runde der zweiten deutschen Fußballliga zum Sieg gegen Nürnberg geschossen. Der in der 75. Minute eingewechselte 25-Jährige erzielte für die Gäste das entscheidende Tor zum 2:1 (86.). Für Kerschbaumer war es der erste Treffer in der zweiten Liga.