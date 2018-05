Bibliothekspreis 2018 für Frastanz

Die Bibliothek Frastanz freut sich über den ersten Platz beim neuen Bibliothekspreis des Büchereiverbands Österreichs. Als Sieger ging das Projekt „Vom Kommen und Gehen“ hervor, welches in Kooperation mit dem Verein Domino veranstaltet wurde.

Der Bibliothekspreis Österreichs zeichnet insbesondere Innovation, kreativen und außerordentlichen Einsatz, Zukunftsorientierung und die Medienwirksamkeit aus. Dass der mit 3.000 Euro dotierte Hauptpreis für das gemeinsam mit dem Verein Domino veranstaltete Projekt „Vom Kommen und Gehen“ an die Bibliothek Frastanz geht, wird von der Jury begründet: „Das Projekt stellt ein aktuelles Thema wie Migration in den Kommunikationszusammenhang einer Bibliothek. Die Einbettung in ein größeres Projekt und die Verknüpfung mit der Ortsgeschichte sind vorbildlich.“