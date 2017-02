Bibliothek in New York wird nach Harry Belafonte benannt

Harry Belafonte bekommt nun seine eigene Bibliothek - © APA (dpa)

Die New Yorker Stadtbibliothek benennt anlässlich des 90. Geburtstags von Harry Belafonte im März eine Außenstelle in Harlem nach dem Entertainer. Die Stadtteil-Bücherei an der 115. Straße in Manhattan werde künftig Belafontes Namen tragen. Der am 1. März 1927 in Harlem geborene Künstler setze sich schon lange für soziale Gerechtigkeit und die Verbreitung von Wissen ein, hieß es zur Begründung.