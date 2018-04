Bibliophile der Welt, vereinigt euch - mit "Das Buch" und die Werkstätte Bildgasse

Die Buchhandlung Das Buch im Messepark und die Werkstätte Bildgasse der Lebenshilfe machen gemeinsam Tragetaschen im Siebdruck. Pünktlich zum Tag des Buches am Montag sind sie im Handel.

Gefertigt per Siebdruck

Gedruckt werden die Motive per Siebdruck in der Werkstätte Bildgasse der Lebenshilfe in Dornbirn in Teamarbeit von den Mitarbeitern der Werkstätte und auch den Mitarbeitern der Buchhandlung. Insgesamt 1.000 Taschen sind bestellt, eine der größten externen Aufträge der Werkstätte, die ansonsten für die Lebenshilfe Geschirrtücher, T-shirts und Kopfkissenbezüge bedruckt.