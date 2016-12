Biathlon-Spektakel in Egg

So konnte das 1. VSV LOIPI-Festival planmäßig stattfinden, und 40 Kinder und Jugendliche erlebten einen spektakulären Biathlonwettkampf mit neuem Austragungsmodus. Gruppen von 3-5 LäuferInnen starteten in den 400 m-Hindernisparcour und absolvierten 4-5 Runden bei 3 bzw. 4 Schießeinlagen. Nach jedem Schießen entstanden wieder neue spannende Positionskämpfe, welche die zahlreichen Zuschauer begeistert haben. Das LOIPI in Egg war für den LL&BIA-Nachwuchs ein Saisonstart nach Maß.

Bambini weiblich 1 1 ROSCHITZ Lisa 2010 WSV Au 03:53.4

Kinder I weiblich 1 2 Gaubinger Angelie 2008 SC Egg 07:39.9

Kinder I männlich 1 6 Fink Tobias 2008 SV Riefensberg 04:17.6 2 4 Gitzoller Felix 2008 SC Egg 04:53.2 35.6 3 5 MARTIN Philipp 2008 SCU Hittisau 06:01.8 1:44.2 4 8 REICH Jonas 2008 TSG-SZ Leutkirch 06:31.1 2:13.5 5 7 Bilgeri Fabio 2008 SV Riefensberg 08:43.1 4:25.5

Kinder II weiblich 1 9 DORNER Lisa 2007 SCU Hittisau 05:54.2 2 10 OBRIST Lara 2007 SCU Hittisau 06:10.6 16.4 3 11 GITZOLLER Hannah 2006 SC Egg 07:35.2 1:41.0

Kinder II männlich 1 16 DEHN Kim Noah 2006 SV Sulzberg 05:33.6 2 12 DEHN Jonas 2006 SV Sulzberg 05:51.8 18.2 3 17 Gütl Pius 2007 SK Kehlegg 06:47.8 1:14.2 4 15 BREITINGER Simon 2006 TSG-SZ Leutkirch 08:01.5 2:27.9

Schüler I weiblich 1 19 LIPBURGER Martina 2004 SCU Hittisau 06:54.4 2 26 FELDER Luisa 2004 WSV Schoppernau 06:56.6 2.2 3 21 DORNER Leni 2004 SCU Hittisau 07:44.2 49.8 4 23 BERKMANN Anna Tabea 2005 SCU Hittisau 07:54.9 1:00.5 5 20 Märker Lena 2004 SC Egg 08:06.4 1:12.0 6 25 KOHLER Katrin 2005 WSV Schoppernau 08:08.1 1:13.7 7 22 KOHLER Julia 2005 WSV Schoppernau 10:05.3 3:10.9

Schüler I männlich 1 29 BILGERI Tobias 2004 SCU Hittisau 06:53.0 2 28 Gütl Kilian 2004 SK Kehlegg 06:55.6 2.6 3 30 Geiger Niklas 2004 SC Egg 07:30.0 37.0 4 31 GREBER Mario 2004 WSV Schoppernau 07:39.4 46.4 5 32 Metzler Linus 2005 SC Egg 07:50.0 57.0 6 27 BILGERI Jakob 2004 SCU Hittisau 09:50.4 2:57.4

Schüler II weiblich 1 33 GREBER Diana 2003 WSV Schoppernau 06:55.7 2 36 KOHLER Jasmina 2002 WSV Schoppernau 07:08.2 12.5 3 34 Rauch Marika 2002 SC Egg 07:12.0 16.3 4 35 GOZEBINA Alexandra 2002 TSG-SZ Leutkirch 07:56.9 1:01.2 5 37 BEER Pia 2002 SCU Hittisau 08:17.4 1:21.7

Schüler II männlich 1 41 OBRIST Kilian 2003 SCU Hittisau 06:43.8 2 39 MAIER Simon 2003 SCU Hittisau 07:18.6 34.8 3 38 BERKMANN Nico 2003 SCU Hittisau 07:22.2 38.4 4 40 KOHLER Kilian 2003 WSV Schoppernau 07:38.6 54.8

offene Klasse weiblich 1 42 Berchtold Jasmin 1996 SC Egg 06:32.2 2 43 Natter Raphaela 2001 SC Egg 06:43.1 10.9