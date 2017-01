Neben Langlauf- Einheiten in Sulzberg, Hittisau und Balderschwang fand ein Biathlon Bewerb in Egg (Junkerau) statt. Die Nationalkaderringer bedanken sich bei Ingrid Fink –Nöckler ( Vizepräsidentin Vorarlberger Schiverband) für die Unterstützung sowie das abwechslungsreiche Training in den Gemeinden des Bregenzerwaldes. Insbesondere der Biathlon-Bewerb wurde von den Ringern mit viel Begeisterung ausgetragen.