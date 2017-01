Biathlon: Hauser im letzten Einzelrennen vor Heim-WM Zwölfte

Dritte wurde mit zwei Fehlschüssen Weltcup-Titelverteidigerin Gabriela Koukalova (CZE/+ 8,0 Sek.), die die beiden Deutschen in der Schlussphase noch vorbeilassen musste. Hauser erreichte nach zwei Strafrunden 37,1 Sekunden hinter Horchler das Ziel. Die 30-jährige Siegerin war zuvor noch nie besser als FünftHauser bestätigte mit einer weiteren guten Vorstellung, dass sie nach ihrer Krankheitspause zum Jahreswechsel wieder auf dem Weg zur Topform ist. “Läuferisch habe ich mich zwar nicht ganz so gut wie beim Einzel gefühlt, aber die Formkurve stimmt”, sagte die am Donnerstag über 15 km zehntplatzierte Tirolerin.

Im anschließenden Staffelbewerb musste Österreich Julian Eberhard vorgeben, der an einem leichten Darminfekt laboriert. In Abwesenheit von Simon Eder bildeten Daniel Mesotitsch, Sven Grossegger, Lorenz Wäger und Dominik Landertinger das ÖSV-Quartett.

(APA)