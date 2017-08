Bianca Steurer und 400 Athleten rocken den Jannersee

Im Rahmen dieses Events findet die Triathlon-Landesmeisterschaften auf der Sprintdistanz statt. Bei den Damen ist die große Favoritin auf den LM-Titel Yvonne Van Vlerken (RV Dj’s Bikeshop Simplon Hard) gefolgt von ihrer Teamkollegin Bianca Steurer.Bei den Herren gibt es ein großes Feld an Sieganwärtern. Aufgrund den bisherigen Saisonergebnissen ist der junge Niclas Baldauf (Trigantium Bregenz) zu favorisieren. International sind vor allem die letztjährigen Sieger, Yvonne Van Vlerken und der ÖTRV-Athlet Lukas Pertl zu nennen. Leider sind einige Topfavoriten aus dem Ländle nicht am Start. Paul Reitmayr wird nach seiner Verletzungspause in der Staffel teilnehmen. Martin Bader und Leon Pauger sind international im Einsatz. Bader starte bei der deutschen Meisterschaft in Grimma und Pauger in Lausanne beim Junioren-Europacup.

Sehr erfreulich ist die große Zahl an Neueinsteigern und so gibt es wieder eine optimale Mischung zwischen Profi-Athleten und „Jedermännern und -Frauen“. Ein Spektakel am Jannersee im Lauteracher Ried, dass sich Interessierte nicht entgehen lassen sollten.

Das erste Highlight startet um 16.00 Uhr mit den Nachwuchsmeisterschaften (150 m Schwimmen, 5 km Rad fahren, 1,5 km Laufen).

Um 17.30 Uhr geht es dann so richtig ab. Hobbyathleten, Jedermänner/Frauen und Profis werden mit einem Massenstart den Jannersee buchstäblich zum Kochen bringen.

Samstag 19. August 2017 – am Jannersee (Lauterach)

16.00 Uhr – Landesmeisterschaft Nachwuchs – 150 m Schwimmen, 5 km Radfahren, 1,5 km Laufen

17.30 Uhr – Landesmeisterschaft Sprint allgemeine Klassen – 400m Schwimmen, 16 km Radfahren, 4km Laufen

Teilnehmerliste http://www.abavent.de/anmeldeservice/84/1017/teilnehmer/2586/