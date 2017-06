Bianca Steurer starke Vierte

Bianca Steuer (DJ’s Bikeshop Simplon Hard) erreichte beim Ironman 70.3 Switzerland in Rapperswil-Jona (CH) den guten 4. Rang (1,9km Schwimmen, 90km Radfahren (2 Runden), 21km Laufen (2 Runden))

Nach dem Schwimmen kam sie als 6. aus dem Wasser, knapp 1 ½ Minuten hinter den ersten 3 Damen. Auf dem Rad zeigte sie wie gewohnt eine starke Leistung und erzielte die 4.schnellste Radzeit an diesem Tag. Und schob sich somit an die 4. Stelle. Beim Laufen ließ sie nichts mehr „anbrennen“ und platzierte sich knapp 8 Minuten hinter der Siegerin Daniela Ryf aus der Schweiz auf dem 4. Rang.

Ihr Lebensgefährte, Thomas Meusburger, startete heuer das 2. Mal in der Profiklasse. Er platzierte sich mit der Zeit von 4:19 in seiner Klasse auf dem 15. Rang (Overall 28).

Top 5 Damen