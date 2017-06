BGSC Klaus Ladies sicherten sich sensationell den Bundesligatitel

Nach einem 4. und 5. Platz in den letzten beiden Jahren war heuer das Ziel der Vorarlberger Damenmannschaft, den Kampf um eine Medaille aufzunehmen. Dass es sogar die Goldmedaille wird, war für alle Bahnengolfer eine riesige Überraschung. Mit viel Fleiß, Training und einem ausgezeichneten Betreuerteam waren die Damen spielerisch und mental gut auf die Saison vorbereitet. Sie konnten somit die höher favorisierten Bundesligateams in die Schranken weisen. Zwei Siege, ein 2. und 5. Platz bei den 4 Bundesligarunden reichten in der Gesamtwertung für die Goldmedaille. Das Betreuerteam mit Curd Jürgens, Stefan Schäfer, Adi Steiner und Sandro Cocchi hat ausgezeichnete Arbeit geleistet und somit einen sehr großen Anteil an diesem Erfolg. In der Einzelwertung belegte Nadine Nagele Rang 3, Stefanie Emich Rang 6 und Nadine Jürgens Rang 8. Besonders freute sich die derzeitige Verbandspräsidentin Rosi Jagschitz, die bei der letzten Medaillie einer Damenmannschaft vor 28 Jahren bereits dabei war.

Eine ausgezeichnete Leistung bei den Herren zeigten der Klauser Mathias Jagschitz (spielt für SPG Unterland/Vösendorf) und Fabien Spies aus Bludenz (Vizemeister mit Bischofshofen) die die Einzelwertung über alle vier Bundesligarunden schlaggleich anführten!