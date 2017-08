Bgld: Sicherheitspartner patrouillieren ein weiteres Jahr

Seit dem Vorjahr patrouillieren im Burgenland rund 20 “Sicherheitspartner”. Das in neun Gemeinden laufende Pilotprojekt soll um ein Jahr verlängert werden, gaben Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) und Projektleiter Christian Spuller am Donnerstag bekannt. Auch eine Ausdehnung sei geplant, weil man die “Sicherheitspartner” mit der “Aktion 20.000” der Bundesregierung verbinden will.

In der Praxis hätten die Sicherheitspartner sich bisher beispielsweise auf Kontrollfahrten, Schulwegsicherung, Kontrolle von öffentlichen Gebäuden und das Auftreten als Ersthelfer konzentriert, erläuterte Tschürtz. Ihre Tätigkeit beinhalte aber auch eine soziale Komponente, die man besonders hervorstreichen wolle. So könnte man sich bei der Betreuung von älteren Personen stärker einbringen – etwa im Gespräch oder beim Abholen von Lebensmitteln oder Medikamenten. Es gebe auch die Anregung, eine Notdienstnummer für die Sicherheitspartner einzurichten, wo diese jederzeit kontaktiert werden können, berichtete der Landeshauptmannstellvertreter. Inzwischen liege ein Evaluierungsbericht der Fachhochschule Burgenland zum Pilotprojekt vor. Dazu wurden Bürgermeister und Amtsleiter von Projektgemeinden befragt. Auftreten, Wahrnehmung und Wirkung der Sicherheitspartner würden überwiegend positiv bewertet, berichtete Christian Pfeiffer von der Forschung Burgenland. Den Sicherheitspartnern würden Attribute wie freundlich, bemüht, offen, kommunikativ, zuvorkommend und aufmerksam attestiert. Ihre Tätigkeit trage zur Hebung des Sicherheitsgefühls bei und werde als sinnvoll erachtet. In allen neun Pilotgemeinden gebe es großes Interesse, das Pilotprojekt weiterzuführen, stellte Spuller fest. Man arbeite daran, im Rahmen der "Aktion 20.000" Sicherheitspartner in weitere Gemeinden zu bringen. Geschehen soll dies vorerst im Raum Oberwart, der als Pilotregion diene. Anfang 2018 werde die Aktion 20.000 im ganzen Burgenland ausgerollt. Dadurch könnte sich auch der Aktionsradius der Sicherheitspartner vergrößern. Der Pilotbetrieb kostete im ersten Jahr rund 500.000 Euro, wovon die EU an die 200.000 und das Land mehr als 300.000 Euro finanzierten. Gingen zu Beginn relativ viele Meldungen der Sicherheitspartner an die Polizei, sei inzwischen der Schwellenwert erhöht worden. Der Exekutive würden nur mehr jene Meldungen weitergeleitet, wo "Gefahr in Verzug" sei oder es "kritisch" werde, sagte Spuller. Einbrecher auf frischer Tat habe man keinen ertappt, meinte Tschürtz. Aber das gelinge auch der Polizei nicht jeden Tag. Es sei schwierig, die Präventivwirkung, "die es aber sicher gibt", faktisch darzustellen, so Spuller. Sie lasse sich schwer messen, zumal Daten über die Kriminalität nicht auf Gemeindeebene, sondern nur bezirksweit zur Verfügung stehen würden. (APA)