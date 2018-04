BG Lustenau und SMS Hohenems Markt bei Turn 10-Meisterschaft.

Österreichs beste Turnklassen kommen nach Wolfurt.

Wolfurt/Lustenau/Hohenems. In Wolfurt wird am 17. April der wichtigste Wettkampf des österreichischen Schulturnens ausgetragen. Für die Turn10-Meisterschaft 2018 stellen die Bundesländer ihre besten Klassen-Mannschaften den Schulstufen 5 bis 8. Jeweils zwei Teams der Sportmittelschulen (Mädchen und Burschen) sowie zwei der Regelklassen bilden das Teilnehmerfeld mit 33 Mannschaften. Mit von der Partie sind auch Schüler und Schülerinnen aus Lustenau und Hohenems. Für das Bundesfinale in Wolfurt haben sich das BG Lustenau (Mädchen) und die NMS Zwischenwasser (Burschen) qualifiziert; beiden Schulen konnten mit Silber für Lustenau sowie Gold für Zwischenwasser im Jahr 2014 bereits ÖM-Medaillen gewinnen.