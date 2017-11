BG Dornbirn beteiligt sich an Erasmus+ Projekt

Vor kurzem fand ein erstes Austausch-Treffen in Italien statt.

Dornbirn. Wie geht es jungen Menschen in Europa? Welche Chancen werden sie in Zukunft haben? Darüber werden sich Jugendliche aus sechs europäischen Ländern – Griechenland, Zypern, Italien, Portugal, Spanien und Österreich – in den kommenden zwei Jahren austauschen. LJSSE (Life and Job Skills for Successful Europeans) heißt das Erasmus+ Projekt, an dem sich auch das Bundesgymnasium Dornbirn beteiligt.