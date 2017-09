BFG-Tombolagewinner besichtigen HEAD

HEAD rüstete viele berühmte Skirennläufer aus, wie Didier Cuche, Patrick Ortlieb, Hermann Maier, Anna Pärson und viele andere mehr. Aktuelle Rennläufer sind Bode Miller, Ted Ligety, Anna Veith, Lara Gut und Lindsey Vonn.

Führung mit Fachkompetenz

Rennsportleiter Rainer Salzgeber, der Gatte von Anita Wachter, ehemals ein bedeutender Skirennläufer mit großen internationalen Erfolgen, war deshalb geradezu prädestiniert, die interessierten Gäste durch den Betrieb zu führen. Auf Grund seiner Fachkompetenz bekamen diese interessanten Einblick in das Metier des alpinen Skirennsports. So werden für die Rennläufer die Schuhe bis zum Ski exakt nach individuellen und körperlichen Gegebenheiten angefertigt. Ein solcher Rennski besteht z.B. aus 50 verschiedenen Komponenten, was die aufmerksamen Gewinner in großes Erstaunen versetzte. Diese informative Besichtigung einer in der Welt populären Firma, bei der die Gäste Fragen stellen konnten und diese auch beantwortet bekamen, hinterließ bei diesen sichtlich bleibende Eindrücke.

Ausklang mit Köstlichkeiten vom Grill

Im Anschluß an den Firmenrundgang wurden die Tombolagewinner mit feinsten Grill-Köstlichkeiten bewirtet. Ein informativer Nachmittag mit einem schönen und gemütlichen Ausklang ging langsam dem Ende zu. So bedankte sich BFG-Außenministerin und Ehrenmitglied Reinfriede Baschnegger im Namen der Bregenzer Faschingsgesellschaft (BFG) bei Rainer Salzgeber und den verantwortlichen Personen der Firma Christian Fend für diesen wertvollen Tombolapreis.

Mehr unter www.gildenball.at