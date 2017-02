Bezirksmeister stehen fest

Gleich das Spannendste zu Beginn: Anna Matt vom SV Nüziders konnte sich den Pokal der Bezirksmeisterin mit einer sehr guten Bestzeit von 37.88 Sekunden sichern. Bei den Burschen fuhr Benedikt Burtscher vom WSV Fontanella in 35.80 Sekunden Tagesbestzeit. Bezirksmeister in der Jugendklasse wurde Luca Meier vom WSV Nenzing in 36.66 Sekunden. Die weiteren Klassensieger: Chanel Krimmer (SC Brand), Emilian Martin (WSV Sonntag), Magdalena Dobler (WSV Nenzing), Nico Dünser (USV Thüringerberg), Mia Neßler (WSV Ludesch), Lukas Domig (SV Blons), Clara Dobler (WSV Nenzing), Jonas Küng (WSV Raggal), Lorie Droz (SC Bürs), Jonas Schäfer (WSV Raggal), Jakob Meier (WSV Nenzing), Anna-Lena Burtscher (USV St. Gerold), sowie Philipp Stark (SV Blons).