Bezirksmeister im Völkerball ermittelt

Perfekt organisiert von den Organisatoren des ASVÖ mit Biliana Perencevic und Martin Stock an der Spitze gab es spannende Duelle um den Einzug in das Landesfinale, das Anfang Oktober in der Dornbirner Messehalle ausgetragen wird. Im Rahmenprogramm präsentierte sich der Bregenzer Handballclub mit einer Showeinlage sowie einer Autogrammecke.

Qualifikation

Auf sportlicher Ebene setzten sich bei den Burschen die „Kiddy Kids“ (MS Bregenz-Rieden) und die „Power Girls“ (MS Lochau) durch. Die beiden Siegerteam sowie die zweitplatzierten „Black & White“ (MS Bregenz-Stadt) und die „Ducks“ (MS Hörbranz) konnten sich für das Landesfinale qualifizieren. Aufgrund ihres fairen Spiels schafften dies auch die „Angels“, die „Green Lions“, die „Crazy Boys“ „Happy“ (alle von der MS Hörbranz), und die „Dragon Champs“ (MS Bregenz-Rieden).