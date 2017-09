“Bey Good” – Beyoncé hilft Harvey-Opfern

Auch Beyoncés Tochter Blue Ivy, ihre Mutter Tina und ihre ehemalige Destiny’s-Child-Bandkollegin Michelle Williams halfen mit, berichtet die Zeitung “The Telegraph”. In einem weiteren Post bedankte sich Beyoncé bei allen Menschen, die ihre Hilfsaktion “BeyGood” mit Spenden und Hilfe vor Ort unterstützt hatten. Der Name der Aktion ist eine Anspielung: “Queen Bey” ist ein Spitzname Beyoncés. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin ist die wohl bekannteste Tochter der texanischen Millionenstadt.

“Hand in Hand” – Gemeinsam für Unterstützung

Am Dienstag will Beyoncé gemeinsam mit Stars wie George Clooney und Reese Witherspoon bei der Spendenaktion “Hand in Hand” weitere Unterstützung für die Opfer sichern. Während des Sturms hatte eine Vielzahl von Prominenten Spenden und Hilfe angekündig, darunter der Comedian Kevin Hart und der Rapper Drake.

Der Tropensturm “Harvey” hatte in großen Teilen Houstons Verwüstung hinterlassen. Der US-Kongress beschloss zuletzt Hilfsgelder in Milliardenhöhe. Die Katastrophenschutzbehörde FEMA teilte mit, dass mehr als 440.000 Menschen Anträge auf Nothilfe gestellt hätten. Anträge über 79 Millionen Dollar seien bereits genehmigt.

