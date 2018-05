Bewusstsein im Einmachglas

Die NMS Kirchdorf in Lustenau setzt ein Zeichen gegen die Wegwerfpolitik.

Lustenau „Wiederverwenden statt verschwenden“, diesem Leitfaden folgte die Klasse 4b von der Mittelschule Kirchdorf. Im Rahmen des Ernährungs- und Haushaltsunterricht besuchte die Klasse einen Workshop gegen Lebensmittelverschwendung. Dieser Kurs wurde von der Organisation „W*ORT“ veranstaltet und von Mag. Isabella Hämmerle vorgetragen. Die Jugendlichen wurden auf die Lebensmittelverschwendung, die jeden Tag stattfindet, sensibilisiert. Dadurch kamen die Schüler auf die Idee, aus nicht mehr verkaufbarem Obst, welches aber noch genießbar ist, Marmelade zu kochen. Daraufhin spendete der Nahversorger Spar und ein Erdbeerstand aus Lustenau zahlreiche Marillen, Mangos, Pfirsiche und Erdbeeren – Früchte die sonst den Weg in die Mülltonne gefunden hätte. Lehrerin Hildegard Waibel-Salzmann stellte die notwendigen Einmachgläser bereit und erklärte den Schülern Schritt für Schritt wie man Marmelade kocht.

Engagierte Schüler

Dann war Teamwork gefragt. Gemeinsam schneiden, pürieren und abfüllen. An zwei Freitagnachmittagen hatten die 14- bis 15-jährigen Schüler alle Hände voll zu tun. Zwischendurch durften Kostproben natürlich nicht fehlen. Lehrerin Waibel-Salzmann war überwältigt von dem Engagement ihrer Schützlinge, die in ihrer Freizeit diesem Projekt nachgingen. „Ich bin echt stolz auf meine Schüler, dass sie sich so begeistern lassen und so engagiert dafür arbeiten.“ Aus Mangos, Pfirsich und Erdbeeren wurden über 100 Gläser Marmelade hergestellt.

In Lustenau wird am Samstag, 9. Juni, die Umweltwoche eingeläutet. Zu diesem Anlass wird im „W*ORT“ über die Geschehnisse und die selbstgezeichneten Plakate zum Thema Lebensmittelverschwendung der Schüler gesprochen. Die Marmelade wird gegen eine freiwillige Spende verkauft. Der Erlös geht an die Organisation und wird für zukünftige Projekte verwendet. „Die Schüler lernen durch dieses Projekt bewusster mit Lebensmitteln umzugehen und diese Botschaft tragen sie auch in die Familien weiter“, freut sich Waibel-Salzmann. BIN

Umfrage:

„Was hat dich motiviert bei diesem Projekt mitzuarbeiten?“

Anna Fink, 14 Jahre: „Früher habe ich nie darauf geachtet was ich wegwerfe oder nicht. Nach dem Workshop habe ich das überdacht. Heute esse ich meinen Teller auf, bevor ich was wegwerfe“

Joshua Nussbaumer, 14 Jahre: „So viele Kinder auf der Welt haben nichts zu essen und wir gehen so achtlos mit Lebensmitteln um, welche noch essbar wären aber nur nicht mehr der Norm entsprechen.“

Alina Heinbach, 14 Jahre: „Diese Tatsache ungeschönt vor Augen geführt zu bekommen, hat mich so schockiert. Ich spreche auch meine Freunde darauf an, wenn ich sehe dass sie unachtsam mit Lebensmitteln umgehen.“