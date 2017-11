Bewohner des Bärenwaldes Arbesbach verschlafen den Winter

Die kalte und dunkle Jahreszeit einfach verschlafen - diesen allzu menschlichen Traum erfüllen sich einige Tierarten, so auch die Bewohner des Waldviertler Bärenwaldes Arbesbach. Doch auch wenn es noch so kalt werden sollte, vor Mitte Dezember haben sich die Tiere noch nie endgültig zur Winterruhe begeben.

Wo dürfen die Bären ihren Winterschlaf bzw. -ruhe verbringen? Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: eigens von den Betreibern angelegte Höhlen, Hütten oder eine Konstruktion, die aus mit Erde zugeschütteten (Kanal)Betonringen besteht. Diese werden mit Sägemehl und Stroh ausgestattet, aus denen sich die Bären ihr Lager bereiten. In der Natur machen sie das aus Ästen und Laub, ein Instinkt, der in vielen noch so tief verwurzelt ist, dass sie ihre Schlafstätte auch in Arbesbach entsprechend ausstatten.