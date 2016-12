Bewegt durch den Winter in Feldkirch

Feldkirch. (etu) Noch ein letztes Mal die Laufschuhe zugeschnürt und gemeinsam durch die Straßen Feldkirchs gejoggt, gewalkt und gesprintet – dann war die „Bewegt durch den Winter“-Saison beendet. Seit 2015 veranstaltet „Vorarlberg Bewegt“ die Aktion in Feldkirch und knüpft damit an die Frühjahrsaktion „Bewegungstreffs“ an. Die Teilnehmer treffen sich an einem der 13 Standorte in Vorarlberg und können in verschiedenen Leistungsgruppen ihre ganz persönlichen Ziele erreichen. Laufanfänger, Fortgeschritte oder Nordic-Walker nutzen die kostenlose Möglichkeit, in der Gruppe Motivation zu tanken und sich gegenseitig für den Laufsport zu begeistern. Mit geschulten Trainern geht es dann acht Wochen lang bewegt durch den Winter. „Wir wollen in erster Linie die Bewegungskultur in Vorarlberg wieder stärken und aufzeigen, wie wichtig Bewegung ist“, sagt Organisatorin Rebecca Bundschuh. „Mit der Aktion wollen wir aber auch zeigen, dass Bewegung immer und überall möglich ist.“

2900 Teilnehmer im Land

Im Herbst/Winter 2016 waren landesweit rund 2900 Teilnehmer acht Wochen lang mit Stirnlampen, Leuchtstreifen und Reflektoren unterwegs – 250 Sportler und Anfänger nutzten in Feldkirch die Gelegenheit. Lauftrainer Edi Zangler blickt stolz auf die Saison zurück: „Es liegt wahrscheinlich auch an den lauen Herbst- und Winterabenden, die meistens trocken waren, dass wir einen solchen Zulauf hatten. Auch als Vorbereitung für Wettbewerbe ist es ideal.“

Ab Donnerstag, 6. April 2017, gehen die Bewegungstreffs am Standort Feldkirch wieder weiter.