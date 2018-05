Bewegendes Musical mit berührenden Szenen

Im Saal der DorfMitte brachte der Jugendchor St. Jakobus und der Kinderchor Jakobus-Spatzen aus Bad Endorf in Bayern unter der Leitung von Judith Trifellner - Spalt das Musical „Joseph“ von A. Lloyd Webber zur Aufführung.

Koblach Im Rahmen eines Ausfluges nach Vorarlberg in ihren Pfingstferien brachten 45 junge Menschen das bekannte Musical „Joseph“ nach Koblach. Hansjörg Ellensohn von Kultur ´z Kobla hieß das Publikum und die Gäste aus Deutschland herzlich willkommen. Er freute sich ganz besonders über den grenzüberschreitenden „Kulturaustausch“. Eine sechsköpfige Band begleitete die Lieder und Choreografien in hervorragender Qualität: Johanna Posch (Querflöte), Lukas Stacheder (Klarinette), Jonas Ellensohn (Horn), Andi Fuchs (Schlagzeug), Sepp Aschbacher (E-Bass) und Judith Trifellner-Spalt am Piano. Ursula Stacheder führte Regie.