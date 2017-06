BEWAG-Prozess: Freisprüche für Ex-Vorstände gefordert

Die Angeklagten fordern Freisprüche - © APA (Jäger)

Im BEWAG-Prozess in Eisenstadt haben am Dienstag nach den Anklägern die Verteidiger mit ihren Schlussvorträgen begonnen. Die Anwälte der angeklagten Ex-BEWAG-Vorstände Hans Lukits und Josef Münzenrieder, Gerhard Schilcher und Mirko Matkovits, forderten für ihre Mandanten Freisprüche. In der Hauptverhandlung habe sich nichts gefunden, was den Anklagevorwurf hätte stützen können, sagte Schilcher.