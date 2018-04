Bewaffneter Palästinenser an Gaza-Grenze getötet

Israels Luftwaffe hat in der Nacht auf Donnerstag an der Grenze zum Gazastreifen einen Palästinenser getötet. Der Mann sei bewaffnet gewesen, teilte das israelische Militär mit. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte den Tod des 34-Jährigen. Damit sind seit Freitag 20 Palästinenser bei Konfrontationen im Grenzbereich getötet worden. Für Freitag planen Aktivisten neue Proteste.

Dabei sollen Tausende Reifen verbrannt werden, um eine schwarze “Rauchwand” zu erzeugen. Auch der Einsatz von Spiegeln soll israelischen Scharfschützen die Sicht erschweren. Israels Armee-Soldaten haben weiterhin die Erlaubnis der Regierung, an der Grenze zum Gazastreifen scharf zu schießen. Einen Tag vor den erwarteten Massenprotesten sagte Verteidigungsminister Avigdor Lieberman, die Regeln für die Armee, wann das Feuer eröffnet werden dürfe, blieben unverändert.

Am vergangenen Freitag hatten Soldaten nach Angaben der Armee gezielt auf palästinensische Rädelsführer geschossen. Die Protestkampagne soll bis zum 15. Mai dauern. Anlass sind die Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Israels. Die Palästinenser begehen den 15. Mai als Nakba-Tag (Tag der Katastrophe), weil im ersten Nahost-Krieg 1948 rund 700.000 Palästinenser flohen oder vertrieben wurden. Am 14. Mai – dem Jahrestag der Gründung Israels – wollen die USA zudem die US-Botschaft in Jerusalem eröffnen.