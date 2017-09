Bewaffneter griff Mühlviertler Bürgermeister an

Der Amtsleiter "verhinderte Schlimmeres" - © APA

Ein 40-jähriger Niederösterreicher soll am Mittwoch einen oberösterreichischen Bürgermeister mit einem Pfefferspray attackiert und ihm eine Pistole an die Brust gesetzt haben. Dem Amtsleiter, der seinem Chef zu Hilfe kam, soll er einen Messerstich in den Arm versetzt haben. Der mutmaßliche Täter hat sich später selbst gestellt, sein Motiv dürfte im privaten Bereich zu suchen sein.