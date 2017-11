Bewaffnete stürmten TV-Sender in Kabul

Knapp drei Stunden nach Beginn eines Anschlags auf den großen TV-Sender Shamshad in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat der Sender sein Programm wieder aufgenommen. Er berichtete als erster über das Ende des Angriffs auf das eigene Haus. Ein Wachmann und die zwei Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat wurden bei dem Angriff getötet.

Gegen 10.45 Uhr am Vormittag habe einer der Täter zuerst eine Handgranate auf das Eingangstor des Senders geworfen und so den Wächter getötet, sagte Ministeriumssprecher Danish. Dann rannten die beiden Männer in das Haus.

Es ist bereits der 18. schwere Anschlag in Kabul in diesem Jahr. Der IS war für einige der grausamsten verantwortlich – darunter eine mehrstündige Schießerei in einem Militärkrankenhaus, bei der mindestens 49 Menschen starben. Erst am 20. Oktober hatte sich ein Selbstmordattentäter des IS in einer schiitischen Moschee in West-Kabul in die Luft gesprengt und 71 Menschen getötet.