Bewaffnete Angreifer überfielen Wahlzentrum in Afghanistan

Bewaffnete Angreifer haben ein Wahlzentrum in Afghanistan überfallen und fünf Menschen entführt. Die Angreifer hätten das Büro in der zentral gelegenen Provinz Ghor am Dienstag gestürmt, während Mitarbeiter der Wahlkommission Bürger für die Parlamentswahl im Oktober registrierten, sagte ein Polizeisprecher.

Bei der Attacke wurden demnach drei Mitarbeiter der Wahlkommission und zwei Polizisten entführt, die das Büro schützen sollten. Außerdem hätten die Angreifer Wahlunterlagen verbrannt.

Der Polizeisprecher machte die radikalislamischen Taliban für die Attacke verantwortlich. Örtliche Stammesführer verhandelten mit den Taliban über die Freilassung der Entführten, wie ein Sprecher des Gouverneurs von Ghor sagte.

Am 20. Oktober will Afghanistan die seit drei Jahren überfällige Parlamentswahl nachholen. Zwischenfälle wie am Dienstag ließen allerdings die Zweifel an den Sicherheitsvorkehrungen wachsen. Die Abstimmung sollte ursprünglich schon 2015 stattfinden, wurde aber wegen Sicherheitsbedenken und logistischen Problemen immer wieder verschoben.

Die Wahlkommission hofft darauf, dass sich 14 Millionen Stimmberechtigte ins Wahlregister eintragen lassen. Die Wahl gilt als Generalprobe für die Präsidentschaftswahl, die im April 2019 stattfinden soll.